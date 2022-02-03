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Сегодня, 09:58

Хоккеистка сборной России рассказала об опасениях из-за тестов на Олимпиаде

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала о ситуации с тестами на Олимпиаде в Пекине.

— Эти тесты — дрожишь от них, сидишь, трясешься. Симптомов ни у кого нет, а показывает положительный результат. Девчонок с такими тестами увезли.

— А куда?

— У кого нет симптомов — в другую гостиницу, у кого есть — в госпиталь. Присылали оттуда пара фотографий, все жестко.

— Что лучше — Олимпиада в таких условиях или отмена соревнований?

— Лучше бы перенесли, учитывая нашу ситуацию.

С 3 по 17 февраля в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится женский турнир по хоккею с шайбой. Сборная России играет в группе А против Канады, США, Финляндии и Швейцарии.

Хоккей
Олимпиада
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