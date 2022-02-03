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Сегодня, 09:37

Шипачев — перед Олимпиадой: «Хотим посмотреть сейчас, в какие условия мы попали»

Капитан сборной России по хоккею Шипачев рассказал об ответственности перед Олимпиадой в Пекине
Роман Шишов
Корреспондент

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев по прилету на Олимпиаду в Пекине поделился эмоциями и отметил, что испытывает большую ответственность.

«Полет нормально прошел, спали, летели ночью, — приводит слова Шипачева Олимпийский комитет России. — Хотим посмотреть сейчас, в какие условия мы попали. Ожидания? Посмотрим, настроение хорошее, думаю, все будет отлично. Хочется побыстрее потренироваться и посмотреть все объекты. То, что я капитан, накладывает огромную ответственность. Очень рад, что ребята выбрали меня капитаном. Постраюсь оправдать ожидания.

Хотел бы я быть знаменосцем? Не думаю об этом, Как будет — так будет. Но если вдруг выберут, то обрадуюсь".

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии. Сборная России сыграет в группе B с Чехией, Швейцарией и Данией.

Вадим Шипачев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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