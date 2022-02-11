Голкипер сборной России Иван Федотов прокомментировал победу над Данией на Олимпиаде (2:0).

— «Сухарь» — очень приятно. Все самое важное впереди, матчи, которые будут показывать, кто на что горазд. Не важно 1:0, 2:0 или 5:4, главное — это победа. Хороший матч, — отметил Федотов. — Не так много бросков, как со швейцарцами, но опять же старался держать в тонусе. Были моменты, где нужно было быть в игре, поэтому хорошо, спасибо ребятам. Пашка (Павел Карнаухов. — Прим. «СЭ») хороший гол забил, очень нужный, трудовой. Поэтому голы немножко не совсем комбинационно иногда у нас получаются. Ещё все впереди, ребята у нас мастеровитые, могут выполнять, поэтому они и выполняют лидирующую роль у себя в клубах. Думаю, что в следующем матче мы будем намного лучше играть в атаке.

— Болельщики в соцсетях поздравляют с победой, но спрашивают, почему сборная так скучно играет. Что вы им ответите?

— Понятное дело, что нет обилия голов, а болельщики ждут от нас 5:0, 4:0, 10:0. Но я говорю, это Олимпиада, здесь каждая команда играет на победу, поэтому оборонительный хоккей здесь присутствует на каждом сантиметре и углу. Хочешь не хочешь, пока не все получается, где-то обводки, комбинации. Ребята все-таки прикладывают очень большие старания и эмоции. Может, где-то нужно немножко отпустить ситуацию, быть хладнокровнее, потому что ребята могут исполнять, забивать, и все будет нормально.

— В одном из эпизодов вы отбили шайбу шлемом.

— Да, был моментик там. Сыграло по позиции шлемом, неудобно тебе, неудобно вратарю, но сыграл шлемом, отбил в сетку. Ребята не давали мне там поскучать где-то, но ничего страшного, тем интереснее. Продолжаем свой путь. Надеюсь, все самое интересное для нас и болельщиков ещё впереди. Будем радовать их, чтоб они болели за нас, переживали. Будем отдавать свое на льду.