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Сегодня, 09:53

«Сухарь» — очень приятно. Все самое важное впереди". Вратарь Федотов — о победе над Данией на Олимпиаде

Голкипер Федотов заявил, что сборной России нужно стать хладнокровнее на Олимпиаде
Игорь Рабинер
Обозреватель

Голкипер сборной России Иван Федотов прокомментировал победу над Данией на Олимпиаде (2:0).

— «Сухарь» — очень приятно. Все самое важное впереди, матчи, которые будут показывать, кто на что горазд. Не важно 1:0, 2:0 или 5:4, главное — это победа. Хороший матч, — отметил Федотов. — Не так много бросков, как со швейцарцами, но опять же старался держать в тонусе. Были моменты, где нужно было быть в игре, поэтому хорошо, спасибо ребятам. Пашка (Павел Карнаухов. — Прим. «СЭ») хороший гол забил, очень нужный, трудовой. Поэтому голы немножко не совсем комбинационно иногда у нас получаются. Ещё все впереди, ребята у нас мастеровитые, могут выполнять, поэтому они и выполняют лидирующую роль у себя в клубах. Думаю, что в следующем матче мы будем намного лучше играть в атаке.

— Болельщики в соцсетях поздравляют с победой, но спрашивают, почему сборная так скучно играет. Что вы им ответите?

— Понятное дело, что нет обилия голов, а болельщики ждут от нас 5:0, 4:0, 10:0. Но я говорю, это Олимпиада, здесь каждая команда играет на победу, поэтому оборонительный хоккей здесь присутствует на каждом сантиметре и углу. Хочешь не хочешь, пока не все получается, где-то обводки, комбинации. Ребята все-таки прикладывают очень большие старания и эмоции. Может, где-то нужно немножко отпустить ситуацию, быть хладнокровнее, потому что ребята могут исполнять, забивать, и все будет нормально.

— В одном из эпизодов вы отбили шайбу шлемом.

— Да, был моментик там. Сыграло по позиции шлемом, неудобно тебе, неудобно вратарю, но сыграл шлемом, отбил в сетку. Ребята не давали мне там поскучать где-то, но ничего страшного, тем интереснее. Продолжаем свой путь. Надеюсь, все самое интересное для нас и болельщиков ещё впереди. Будем радовать их, чтоб они болели за нас, переживали. Будем отдавать свое на льду.

11&nbsp;февраля. Пекин. Дания&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:2. Игра сборной России — не для эстетов. Но результат есть

Иван Федотов
Сборная России по хоккею
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