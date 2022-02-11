Рейтинг посева сборных перед плей-офф Олимпиады. Россия на первом месте после победы над Данией

Сборная России по хоккею вышла на первое место в рейтинге посева перед плей-офф Олимпиады

Сборная России вышла на первое место в рейтинге посева сборных перед плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

На предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Критерии «посева» 12 команд выглядят так:

Место в группе

Число очков

Разность шайб

Число заброшенных шайб

Рейтинг ИИХФ

После матча Россия — Дания (2:0) тура рейтинг «посева» следующий:

Россия, 1В, 6 очков, разность шайб — 3-0

США, 1А, 3 очка, разность шайб — 8-0

Финляндия, 1С, 3, 6-2

Канада, 2А, 3, 5-1

Швеция, 2С, 3, 3-2

Дания, 2В, 3, 2-3

Латвия, 3С, 0, 2-3

Чехия, 3В, 0, 1-2

Германия, 3А, 0, 1-5

Швейцария, 4В, 0, 0-1

Словакия, 4С, 0, 2-6

Китай, 4А, 0, 0-8

Напомним, что сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9

2 — победитель матча 7-10

3 — победитель матча 6-11

4 — победитель матча 5-12