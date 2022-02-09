Быков о победе над Швейцарией: «Те, кто критикует наших ребят, лучше бы не смотрели хоккей»
Бывший главный тренер сборной России Быков прокомментировал победу над Швейцарией на Олимпиаде
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды над Швейцарией (1:0) в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.
«Плотная игра. Швейцария — хорошая команда. Но главное, что наши ребята выиграли. И не стоит забывать, что это первая игра на Олимпийских играх. Ребята только вкатываются, еще нет легкости в определенных действиях. Какая критика? Те, кто критикует наших ребят, лучше бы не смотрели хоккей. К чему это? Мы только начинаем, у нас все впереди», — сказал Быков «СЭ».
Единственную шайбу в матче против Швейцарии забил Антон Слепышев.
В рамках группового турнира в Китае сборной России предстоит провести еще два матча: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
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