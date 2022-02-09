Быков о победе над Швейцарией: «Те, кто критикует наших ребят, лучше бы не смотрели хоккей»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды над Швейцарией (1:0) в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Плотная игра. Швейцария — хорошая команда. Но главное, что наши ребята выиграли. И не стоит забывать, что это первая игра на Олимпийских играх. Ребята только вкатываются, еще нет легкости в определенных действиях. Какая критика? Те, кто критикует наших ребят, лучше бы не смотрели хоккей. К чему это? Мы только начинаем, у нас все впереди», — сказал Быков «СЭ».

Единственную шайбу в матче против Швейцарии забил Антон Слепышев.

В рамках группового турнира в Китае сборной России предстоит провести еще два матча: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).