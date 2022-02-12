Форвард женской сборной России Шохина считает несправедливым отмену гола в четвертьфинале со Швейцарией

Форвард женской сборной России Анна Шохина прокомментировала отмену гола в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира против Швейцарии (2:4).

«Не знаю, с чем связана отмена моего гола. Кто-то, что свисток судьи прозвучал раньше, кто-то — что шайба покинула пределы площадки. Кажется, гол был чистым. Не знаю, почему судьи отменили гол. Они пропустили много моментов, когда нужно было свистнуть. Но они не сыграли главную роль в исходе матча. Мы сами виноваты в поражении», — сказала Шохина.

При счете 1:1 на 47-й минуте россиянки забили гол усилиями Анны Шохиной. Однако после видеопросмотра судьи встречи отменили взятие ворот, так как шайба перед голом попала в закругление защитного стекла возле скамейки запасных. Спустя минуту Швейцария забросила вторую шайбу.

Ранее в полуфинал вышла сборная Канады. В других четвертьфинальных матчах сыграют США и Чехия, а также Финляндия и Япония.