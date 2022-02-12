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Гончаренко о поражении от Швейцарии: «Не забили, нам не засчитали гол. В итоге не собрались и проиграли»

Защитник женской сборной России Гончаренко прокомментировала поражение от Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады
Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник женской сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко прокомментировала поражение от Швейцарии (2:4) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.

— Нам помешали серьезные ошибки с нашей стороны. Не забили, нам не засчитали гол. В итоге не собрались и проиграли.

— Почему пропустили третий гол сразу после того, как сравняли?

— Неправильно сыграли.

— Ситуация с тестами сильно сказалась на результате?

— Все команды в равных условиях. Сами не забили, сами виноваты.

— Вы дважды оказались в ковид-протоколе. Как так получилось?

— Я была на изоляции 10 дней, сыграла одну игру, и потом пришел еще один положительный тест. Просто иммунитет ослаб, и пришел ложный результат. Из-за этого не играла с Канадой.

При счете 1:1 на 47-й минуте россиянки забили гол усилиями Анны Шохиной. Однако после видеопросмотра судьи встречи отменили взятие ворот, так как шайба перед голом попала в закругление защитного стекла возле скамейки запасных. Спустя минуту Швейцария забросила вторую шайбу.

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