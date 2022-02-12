Эмоции главного тренера сборной России Жамнова после третьей пропущенной шайбы от чехов
Второй период матча сборных России и Чехии завершился в пользу чехов. Соперник россиян дважды реализовал численное большинство.
А в концовке второго периода за удар в голову был удален Дмитрий Воронков. И чехи дважды наказали россиян. У соперника отличились Давид Крейчи и Михаэль Шпачек.
После второго гола за период в ворота россиян главный тренер Алексей Жамнов только утер нос и посмотрел на табло.
Ранее российские хоккеисты уже обеспечили себе участие в четвертьфинале турнира.
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