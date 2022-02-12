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Сегодня, 17:55

Эмоции главного тренера сборной России Жамнова после третьей пропущенной шайбы от чехов

Иван Шитик
Корреспондент
Алексей Жамнов.

Второй период матча сборных России и Чехии завершился в пользу чехов. Соперник россиян дважды реализовал численное большинство.

А в концовке второго периода за удар в голову был удален Дмитрий Воронков. И чехи дважды наказали россиян. У соперника отличились Давид Крейчи и Михаэль Шпачек.

После второго гола за период в ворота россиян главный тренер Алексей Жамнов только утер нос и посмотрел на табло.

Ранее российские хоккеисты уже обеспечили себе участие в четвертьфинале турнира.

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Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Алексей Жамнов
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