Россия проигрывает Чехии после второго периода, чехи дважды реализовали большинство за период

Сборная России уступает команде Чехии после второго периода группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Россияне уступают со счетом 2:3.

Первыми во втором периоде отличились россияне: первую шайбу в большинстве на турнире забил Никита Нестеров.

В конце второго периода нападающий сборной России Дмитрий Воронков получил матч-штраф за атаку соперника в голову. Россия была вынужден играть пять минут в меньшинстве.

Чехи успели дважды реализовать численное преимущество до конца периода. Третий период россияне также начнут в меньшинстве.