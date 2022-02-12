Россия проигрывает Чехии после второго периода, чехи дважды реализовали большинство за период
Сборная России уступает команде Чехии после второго периода группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Россияне уступают со счетом 2:3.
Первыми во втором периоде отличились россияне: первую шайбу в большинстве на турнире забил Никита Нестеров.
В конце второго периода нападающий сборной России Дмитрий Воронков получил матч-штраф за атаку соперника в голову. Россия была вынужден играть пять минут в меньшинстве.
Чехи успели дважды реализовать численное преимущество до конца периода. Третий период россияне также начнут в меньшинстве.
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