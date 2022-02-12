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Сегодня, 17:41

Россия проигрывает Чехии после второго периода, чехи дважды реализовали большинство за период

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная России уступает команде Чехии после второго периода группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Россияне уступают со счетом 2:3.

Первыми во втором периоде отличились россияне: первую шайбу в большинстве на турнире забил Никита Нестеров.

В конце второго периода нападающий сборной России Дмитрий Воронков получил матч-штраф за атаку соперника в голову. Россия была вынужден играть пять минут в меньшинстве.

Чехи успели дважды реализовать численное преимущество до конца периода. Третий период россияне также начнут в меньшинстве.

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Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Дмитрий Воронков
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