«Не представляю, как играть в масках». Журова — о скандале в матче Канады и России

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на скандал в матче между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Хоккеистки обеих команд проводят игру в медицинских масках.

«Спортсмены были сами обескуражены этим. Наверняка, есть причина, почему кто-то куда-то не пришел. С этим надо разбираться, — сказала Журова «СЭ». — Может быть, имело смысл поставить все ранние соревнования чуть позже. Сейчас и фигуристы жалуются на то, что они слишком рано встали. Я такого еще не слышала, чтобы спортсмены повторяли это так часто. Я не представляю, какого это, играть в масках. Я сама играю в хоккей и не представляю, как такое возможно. Это очень тяжело. Сейчас всех собак пустят на наших девчонок. В то же время канадская команда очень сильная. Не думаю, что они на это обратят внимание».

Ранее, 7 февраля, хоккеистки сборных Канады и России вышли в медицинских масках на матч группового турнира Олимпиады-2022.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц.