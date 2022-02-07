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Сегодня, 10:28

Стало известно, почему канадская сборная отказывалась играть против России на Олимпиаде в Пекине

Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеистки сборной Канады.
Фото Getty Images

«СЭ» стали известны дополнительные подробности скандального матча Россия — Канада в женском хоккейном турнире.

Сборная Канады и&nbsp;России проводят матч на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;масках. Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде

Канадская команда хотела получить результаты свежих тестов россиянок на коронавирус, поскольку за два последних дня у нашей команды было два «плюса». Однако организаторы Олимпиады не смогли предоставить их канадкам, из-за чего североамериканская сборная отказалась выйти на лед.

Изначально судьи собирались выписать Канаде две минуты штрафного времени за задержку матча. Формально канадкам могло грозить техническое поражение в случае продолжения бойкота, однако к ситуации с решением вопроса подключился президент ИИХФ Люк Тардиф, который лично курировал переговоры.

Канадская сборная согласилась выйти на лед, если россиянки наденут маски, в свою очередь, наша команда приняла вариант, при котором «кленовая сборная» тоже будет играть в масках.

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