Стало известно, почему канадская сборная отказывалась играть против России на Олимпиаде в Пекине

«СЭ» стали известны дополнительные подробности скандального матча Россия — Канада в женском хоккейном турнире.

Канадская команда хотела получить результаты свежих тестов россиянок на коронавирус, поскольку за два последних дня у нашей команды было два «плюса». Однако организаторы Олимпиады не смогли предоставить их канадкам, из-за чего североамериканская сборная отказалась выйти на лед.

Изначально судьи собирались выписать Канаде две минуты штрафного времени за задержку матча. Формально канадкам могло грозить техническое поражение в случае продолжения бойкота, однако к ситуации с решением вопроса подключился президент ИИХФ Люк Тардиф, который лично курировал переговоры.

Канадская сборная согласилась выйти на лед, если россиянки наденут маски, в свою очередь, наша команда приняла вариант, при котором «кленовая сборная» тоже будет играть в масках.