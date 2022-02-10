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Сегодня, 18:35

Фетисов о матче Дания — Россия: «Какие вообще могут быть сомнения в нашей победе?»

Вячеслав Фетисов уверен в победе сборной России над Данией на Олимпиаде-2022
Антон Иванов
Хоккеисты сборной России.
Фото Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Данией на Олимпиаде в Пекине.

«Какие вообще могут быть сомнения в нашей победе над датчанами? Сборная России уверенно победит Данию и выйдет на чистое первое место в группе, вот увидите. Почему в прошлой игре нашей сборной удалось забить всего лишь одну шайбу? Я думаю, что если мы выиграем все матчи на этой Олимпиаде по 1:0, все будут предельно довольны. Совершенно не важно с каким счетом Россия побеждает. Главное — это качественный и красивый хоккей. Думаю, что к нашим ребятам уверенность будет приходить с каждым матчем все больше и больше, по нарастающей пойдем. Верим в наших русских парней и болеем за них всей душой!» — сказал Фетисов «СЭ».

Матч Олимпиады-2022 Дания — Россия состоится 11 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

12.02.2022 | Россия — Чехия

В первом матче группы В российская сборная 9 февраля обыграла Швейцарию (1:0), Чехия уступила Дании (1:2).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
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