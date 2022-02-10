Сборная США забросила восемь безответных шайб команде Китая на старте олимпийского хоккейного турнира

Сборная США одержала победу над национальной командой Китая (8:0) в матче первого тура группового этапа мужского турнира по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В составе американской сборной дубль оформил Шон Фаррел. Еще по одной шайбе забросили Брендан Бриссон, Ноа Кейтс, Брайан О'Нилл, Шон Фаррел, Стивен Кэмпфер, Бен Майерс и Мэтти Бенирс.

Таким образом, сборная США набрала три очка и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы А. Китайская команда с нуля баллами занимает четвертую позицию.

В следующей встрече США сыграет со сборной Канады, а Китай — с командой Германии.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа A

США — Китай — 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)

Голы: Бриссон — 1 (бол., Низ), 10:38 — 1:0. Кэйтс — 1 (Фаррелл, Майерс), 25:32 — 2:0. О`Нилл — 1 (Миле, Фэйбер), 31:13 — 3:0. Фаррелл — 1 (Абруццезе), 38:07 — 4:0. Фаррелл — 2 (Кэмпфер, Майерс), 41:06 — 5:0. Майерс — 1 (Фаррелл), 50:19 — 6:0. Майерс — 2 (Абруццезе, Купер), 52:00 — 7:0. Фаррелл — 3 (бол., Абруццезе, Хеллесон), 58:27 — 8:0.

Вратари: Коммессо — Смит.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 55 (16+17+22) — 29 (11+6+12).

Судьи: Каукокари, Черриг.

10 февраля. Пекин. Национальный.