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Сегодня, 09:21

Шайба Карнаухова принесла сборной России победу над Данией

Сергей Разин
корреспондент
Павел Карнаухов.
Фото AFP

Сборная России по хоккею в матче группового турнира Олимпиады-2022 обыграла Данию со счетом 2:0.

На 29-й минуте отличился Павел Карнаухов, а за шесть секунд до конца встречи Кирилл Семенов забросил в пустые ворота. Вратарь российской команды Иван Федотов отразил 16 бросков и сделал второй шатаут подряд.

В середине периода форвард Артур Каюмов попал под силовой от защитника Николаса Йенсена и неудачно упал плечом на лед. После этого 23-летний россиянин вернулся на скамейку запасных, а затем ушел в раздевалку с медиком команды.

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место.

В следующем матче Россия 12 февраля встретится с Чехией. Начало игры в 16.10 мск.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа B

Дания — Россия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Карнаухов — 1 (Слепышев, Воронков), 28:18 — 0:1. Семенов — 1 (п.в.), 59:54 — 0:2.

Вратари: Дихов (58:08 — 59:54) — Федотов.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 16 (3+5+8) — 33 (6+18+9).

Судьи: Кэмпбелл, Франо.

11 февраля. Пекин. Национальный. 907 зрителей

Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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