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Сегодня, 14:32

Никита Нестеров рассказал, что нужно изменить сборной России по хоккею перед следующим матчем

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Защитник сборной России по хоккею Никита Несторов высказался о победе команды в матче с командой Швейцари (1:0) на Олимпиаде в Пекине.

— Что можете сказать по игре? Такая сдержанная игра — это проблема того, что у вас давно не было игровой практики?

— Безусловно, да, не играли. Первая игра — было тяжело. Думаю, мы войдем в ритм, будем получше двигаться.

— Долго ли приходилось втягивать в этот ритм?

— Первые пять минуть. Потом уже полегче стало.

— Говорят, что ты был одним из тех, кто Кузьменко из сборной вывел. Что скажешь по этому поводу?

— Обманывают.

— Что нужно сейчас изменить сборной перед следующим матчем?

— Сейчас главное — отдохнуть, а завтра уже посмотрим видео и разберем ошибки.

— Как тебе лед?

— Бывало лучше.

Никита Нестеров
Сборная России по хоккею
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