Никита Нестеров рассказал, что нужно изменить сборной России по хоккею перед следующим матчем
Защитник сборной России по хоккею Никита Несторов высказался о победе команды в матче с командой Швейцари (1:0) на Олимпиаде в Пекине.
— Что можете сказать по игре? Такая сдержанная игра — это проблема того, что у вас давно не было игровой практики?
— Безусловно, да, не играли. Первая игра — было тяжело. Думаю, мы войдем в ритм, будем получше двигаться.
— Долго ли приходилось втягивать в этот ритм?
— Первые пять минуть. Потом уже полегче стало.
— Говорят, что ты был одним из тех, кто Кузьменко из сборной вывел. Что скажешь по этому поводу?
— Обманывают.
— Что нужно сейчас изменить сборной перед следующим матчем?
— Сейчас главное — отдохнуть, а завтра уже посмотрим видео и разберем ошибки.
— Как тебе лед?
— Бывало лучше.
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