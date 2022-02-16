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Сегодня, 15:45

Станислав Никитин: «Не понял оценку, которую поставили, и не согласен с ней. В квалификации сделал прыжок слабее и получил больше»

Станислав Никитин не согласен с оценкой, которую получил за прыжок на Олимпиаде-2022
Анна Горшкова
Корреспондент

Российский фристайлист Станислав Никитин о выступлении в акробатике на Олимпиаде-2022.

Спортсмен занял десятое место и не смог пройти в главный финал.

«В принципе, все получилось. Но я не понял оценку, которую получил. И не согласен с ней. Вчера в квалификации сделал прыжок слабее и получил больше. Сейчас прыжок был сложнее, я прыгнул не хуже, и получил за него меньше.

На следующий олимпийский цикл нужно добавить стабильности и усложнять программы. Делать так, чтобы не к чему было придраться. Все впереди и следующая Олимпиада будет за мной. Будем работать, я руки никогда не опускаю и не сдаюсь", — приводит слова Никитина Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

В главном финале еще один российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль (114,93). Золото завоевал китаец Ци Гуанпу, у которого 129,00 балла. Серебряную медаль выиграл украинец Александр Абраменко (116,50).

Источник: https://t.me/olympic_russia/8533
Олимпиада
Сборная России по фристайлу
Станислав Никитин
фристайл
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