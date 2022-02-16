Российский фристайлист Буров стал бронзовым призером Олимпиады в акробатике
Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине в акробатике.
В главном финале россиянин набрал 114,93 очка и показал третий результат.
Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, у которого 129,00 балла. Серебряный призер — украинец Александр Абраменко (116,50).
Бронзовая медаль Бурова стала 12-й для сборной России на Олимпиаде в Пекине.
Фристайл
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Акробатика
Финал 2
1. Ци Гуанпу (Китай) — 129,00
2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50
3. Илья Буров (Россия) — 114,93
4. Пирмин Вернер (Швейцария) — 111,50
5. Джастин Шенефельд (США) — 106,50
6. Кристофер Лиллис (США) — 103,00
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