Российский фристайлист Буров стал бронзовым призером Олимпиады в акробатике

Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине в акробатике.

В главном финале россиянин набрал 114,93 очка и показал третий результат.

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, у которого 129,00 балла. Серебряный призер — украинец Александр Абраменко (116,50).

Бронзовая медаль Бурова стала 12-й для сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Фристайл

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Акробатика

Финал 2

1. Ци Гуанпу (Китай) — 129,00

2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50

3. Илья Буров (Россия) — 114,93

4. Пирмин Вернер (Швейцария) — 111,50

5. Джастин Шенефельд (США) — 106,50

6. Кристофер Лиллис (США) — 103,00