Олимпиада
Пекин-2022
Фристайл
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фристайл

Сегодня, 15:12

Российский фристайлист Буров стал бронзовым призером Олимпиады в акробатике

Иван Торопцев
Корреспондент
Илья Буров.
Фото Reuters

Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине в акробатике.

В главном финале россиянин набрал 114,93 очка и показал третий результат.

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, у которого 129,00 балла. Серебряный призер — украинец Александр Абраменко (116,50).

Бронзовая медаль Бурова стала 12-й для сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Фристайл

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Акробатика

Финал 2

1. Ци Гуанпу (Китай) — 129,00

2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50

3. Илья Буров (Россия) — 114,93

4. Пирмин Вернер (Швейцария) — 111,50

5. Джастин Шенефельд (США) — 106,50

6. Кристофер Лиллис (США) — 103,00

Олимпиада 2022: Илья Буров. Олимпиада 2022: Россия может сыграть с Канадой, у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро! Онлайн-трансляция 16 февраля

Олимпиада
Сборная России по фристайлу
Илья Буров
4
40
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022, шорт-трек: результаты соревнований мужчин
Российские биатлонисты получили бронзовые медали за третье место в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Президент Федерации фристайла России: «Очень много вопросов к судейству, Никитину занизили оценку»
Почему Валиева с «красным квадратиком» и падением обыграла чистую Щербакову. Ответ Георгию Черданцеву
Мужской сборной России по шорт-треку не хватило 0,009 секунды до бронзы в эстафете на Олимпиаде
«Рада! Счастлива! Горжусь!» Как наши отреагировали на две бронзы в лыжах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский фристайлист Буров вышел в главный финал Олимпиады в акробатике с лучшим результатом

Олимпиада-2022, фристайл, мужчины: расписание соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости