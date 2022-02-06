Российская фристайлистка Смирнова стала бронзовым призером Олимпиады в могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала бронзовым призером Олимпиады в могуле.

Олимпийской чемпионкой стала австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,09 балла. Второй стала американка Джелин Коф, у которой 80,28 балла. 19-летняя Смирнова набрала 77,72 балла в главном финале.

Бронза Смирновой стала для России второй на Олимпиаде в Пекине. Вчера, 5 февраля сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Могул

Финал

1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09

2. Джелин Коф (США) — 80,28

3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72

4. Перрин Ляффон (Франция) — 77,36

5. Анри Кавамура (Япония) — 77,12

6. Оливия Джаччо (США) — 75,61