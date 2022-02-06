Российская фристайлистка Смирнова стала бронзовым призером Олимпиады в могуле
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала бронзовым призером Олимпиады в могуле.
Олимпийской чемпионкой стала австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,09 балла. Второй стала американка Джелин Коф, у которой 80,28 балла. 19-летняя Смирнова набрала 77,72 балла в главном финале.
Бронза Смирновой стала для России второй на Олимпиаде в Пекине. Вчера, 5 февраля сборная России по биатлону стала третьей в смешанной эстафете.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Могул
Финал
1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09
2. Джелин Коф (США) — 80,28
3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72
4. Перрин Ляффон (Франция) — 77,36
5. Анри Кавамура (Япония) — 77,12
6. Оливия Джаччо (США) — 75,61
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