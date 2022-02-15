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Сегодня, 07:49

Президент Федерации фристайла России: «Таталиной придержали оценки. С нашей стороны будет официальное обращение»

Сергей Разин
корреспондент

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов поделился мнением о выступлении Анастасии Таталиной на Олимпиаде-2022 в слоупстайле.

«Мы считаем, что Настя должна была сегодня быть в медалях. Исходя из сложности и чистоты исполнения программы, которую она выполнила в третьем заезде, в особенности последнего, самого трудного прыжка. Конечно, мы огорчены. К сожалению, в мировом фристайле отсутствует практика подачи протестов. Они возможны только в ски-кроссе, но не в остальных дисциплинах.

Мы подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение. Мы не должны оставлять это без внимания. Считаем, что Насте придержали оценки. После нее выходили конкуренты – представители США и Китая. Американская спортсменка не смогла справиться со своей программой. Представительница Китая выполнила неплохой проезд, но у Насти Таталиной он был лучше. И по оценке нашего тренерского штаба и российского судейского корпуса она сегодня должна была быть в числе призеров.

Будем работать лучше, усложнять свои программы. Некоторое время назад никто из болельщиков и поклонников фристайла в принципе не представлял, что мы можем бороться в слоупстайле за олимпийские медали. Теперь мы можем навязывать конкуренцию. В любом случае это значительный шаг вперед», – приводит слова Курашова ОКР.

Таталина заняла четвертое место с результатом 75,51. Золотую медаль завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86,56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86,23), замкнула тройку призерок эстонка Келли Силдару (82,06).

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