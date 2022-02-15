Фристайлистка Таталина считает, что ее засудили в финале слоупстайла на Олимпиаде-2022

Российская фристайлистка Анастасия Таталина поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде-2022 в дисциплине слоупстайл.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, и так быть не должно», — приводит слова Таталиной ОКР.

Таталина заняла четвертое место с результатом 75,51. Золотую медаль завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86,56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86,23), замкнула тройку призерок эстонка Келли Силдару (82,06).