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Сегодня, 16:08

Президент Федерации фристайла России: «Очень много вопросов к судейству, Никитину занизили оценку»

Президент Федерации фристайла России заявил, что Станиславу Никитину занизили оценку
Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов высказался о судействе на Олимпиаде-2022.

«Очень много вопросов к судейству, не только с нашей стороны, но и от других команд, — цитирует Курашова ТАСС. — Стасу Никитину занизили, да, у него не такая амплитуда была, но сам прыжок, чистота выполнения и приземления — видно было, что занижено».

В среду, 16 февраля, россиянин Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике. Россиянин Станислав Никитин не сумел пробиться в заключительный этап соревнований, в первом финале он занял десятое место.

Ранее Курашов заявил, что обратится в Международную федерацию лыжного спорта по поводу оценок россиянки Анастасии Таталиной в слоупстайле, ставшей на Играх в Пекине четвертой.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13728387
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