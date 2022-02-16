Российский и украинский спортсмены обменялись рукопожатием после завоевания медалей Олимпиады

Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике. Россиянин показал результат 114,93 балла.

Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50). Эта медаль стала первой для сборной Украины на Олимпиаде в Пекине.

После завершения соревнований российский и украинский спортсмены поздравили друг друга с завоеванными медалями.

Ранее руководство Минспорта Украины рекомендовало своим атлетам и тренерам на Олимпиаде в Пекине не стоять рядом с россиянами, когда те будут держать в руках флаг ОКР.