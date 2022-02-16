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Сегодня, 15:45

Российский и украинский спортсмены обменялись рукопожатием после завоевания медалей Олимпиады

Илья Буров и Александр Абраменко.
Фото Reuters

Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике. Россиянин показал результат 114,93 балла.

Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50). Эта медаль стала первой для сборной Украины на Олимпиаде в Пекине.

После завершения соревнований российский и украинский спортсмены поздравили друг друга с завоеванными медалями.

Ранее руководство Минспорта Украины рекомендовало своим атлетам и тренерам на Олимпиаде в Пекине не стоять рядом с россиянами, когда те будут держать в руках флаг ОКР.

Олимпиада 2022: Илья Буров. Олимпиада 2022: Россия может сыграть с Канадой, у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро! Онлайн-трансляция 16 февраля

Олимпиада
Сборная России по фристайлу
Илья Буров
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