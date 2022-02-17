Финский фристайлист столкнулся с оператором во время квалификации на Олимпиаде в Пекине
Финский фристайлист Йон Саллинен задел оператора во время прыжка в квалификации в хафпайпе на Олимпиаде в Пекине.
«Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и зацепил оператора», — приводит слова Саллинена NRK.
Сообщается, что после столкновения Саллинен сломал ключицу. Он набрал 18,50 балла и не смог попасть в финал по итогам квалификации.
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