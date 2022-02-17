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Сегодня, 12:14

Финский фристайлист столкнулся с оператором во время квалификации на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
Йон Саллинен.
Фото Global Look Press

Финский фристайлист Йон Саллинен задел оператора во время прыжка в квалификации в хафпайпе на Олимпиаде в Пекине.

«Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и зацепил оператора», — приводит слова Саллинена NRK.

Сообщается, что после столкновения Саллинен сломал ключицу. Он набрал 18,50 балла и не смог попасть в финал по итогам квалификации.

Источник: https://www.nrk.no/sport/dundret-inn-i-kameramann-i-hoy-hastighet_-_-nesten-aldri-sett-for-1.15858484
Олимпиада
фристайл
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