Финский фристайлист столкнулся с оператором во время квалификации на Олимпиаде в Пекине

Финский фристайлист Йон Саллинен задел оператора во время прыжка в квалификации в хафпайпе на Олимпиаде в Пекине.

«Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и зацепил оператора», — приводит слова Саллинена NRK.

Jon Sallinen j? saltou em pr?dio, em ponte, em precip?cio e agora em cameraman #OlimpiadasNaGlobo pic.twitter.com/az2beVi6ab — DiGamer80 (@digamer80) February 17, 2022

Сообщается, что после столкновения Саллинен сломал ключицу. Он набрал 18,50 балла и не смог попасть в финал по итогам квалификации.