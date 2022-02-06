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Сегодня, 14:38

Фристайлистка Первушина назвала трассу в Пекине самой трудной в карьере

Иван Шитик
Корреспондент

Российская фристайлистка Анастасия Первушина, выступающая в дисциплине «могул», считает, что трасса Олимпиады в Пекине стала сложнейшей в ее карьере на данный момент.

«Олимпиада у меня первая, поэтому она мне в принципе запомнится. Здесь достаточно тяжелая трасса, наверное, самая сложная из тех, где я была. Жесткий снег, крутая трасса, ветер сильный на старте», — сказала Первушина ТАСС.

6 февраля Первушина выступила во второй женской квалификации олимпийских соревнований в могуле. Она набрала 63,97 балла, улучшив результат по сравнению с первой квалификации, однако не смогла выйти в финал.

Источник: https://tass.ru/sport/13630243
Олимпиада
Сборная России по фристайлу
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