Фристайлистка Первушина назвала трассу в Пекине самой трудной в карьере

Российская фристайлистка Анастасия Первушина, выступающая в дисциплине «могул», считает, что трасса Олимпиады в Пекине стала сложнейшей в ее карьере на данный момент.

«Олимпиада у меня первая, поэтому она мне в принципе запомнится. Здесь достаточно тяжелая трасса, наверное, самая сложная из тех, где я была. Жесткий снег, крутая трасса, ветер сильный на старте», — сказала Первушина ТАСС.

6 февраля Первушина выступила во второй женской квалификации олимпийских соревнований в могуле. Она набрала 63,97 балла, улучшив результат по сравнению с первой квалификации, однако не смогла выйти в финал.