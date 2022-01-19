Китайские пары, японские одиночницы и французские танцоры — кто может лишить Россию олимпийской мечты?

В Пекине нас ждет напряженная конкуренция — гарантий победы нет даже для девушек.

До зимней Олимпиады в Китае осталось всего две недели, а значит, самое время подсчитывать примерные расклады на Играх. В фигурном катании российские болельщики ждут большого количества медалей, и перспективы для сборной ОКР в 2022 году явно предпочтительнее, чем в Пхенчхане в 2018-м и даже в Сочи в 2014-м. Однако это не означает, что мы выиграли почти все золотые награды еще до начала соревнований. Соперники в борьбе за первое место у нас тоже будут, и забывать о них не следует. Если у рядового зрителя есть право на недооценку конкурентов, то специалисты должны понимать реальное положение дел и не жить в розовых очках после триумфа на чемпионате Европы в Таллине.

Пападакис и Сизерон хитростью пропустили чемпионаты мира и Европы

Для начала о турнире в Эстонии. Большинство наших соперников сейчас представляют Азию и Америку, поэтому и учитывать результаты чемпионата Европы смысла немного. Хотя в танцах на льду главными соперниками Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в погоне за олимпийской мечтой будут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Только вот в Таллин четырехкратные чемпионы мира не приезжали. Причем отказались от участия на ЧЕ фигуристы в последний момент и по неоднозначной причине. Якобы из-за карантинных ограничений им трудно организовать логистику путешествия из Монреаля (где пара тренируется в группе Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона) в Прибалтику и оттуда в Пекин. В интервью французским медиа Сизерон говорил о рисках подцепить омикрон перед Олимпиадой. Указанные проблемы имели место, только не помешали приехать в Таллин другим дуэтам с катка Монреаля.

Поэтому популярна другая интерпретация событий. Якобы после последней очной встречи Пападакис и Сизерон решили избегать без лишней необходимости соревнования с Синициной и Кацалаповым. По этой причине они пропустили ЧМ-2021, лишив свою сборную дополнительной олимпийской квоты, планировали сниматься с финала «Гран-при» этого сезона и на чемпионат Европы ехать не собирались. Якобы в таком случае у судей не было бы ориентира, кого ставить выше, и приценивать уровень пар пришлось бы только по их лучшим результатам. И здесь пока что преимущество за французами.

В ритм-танце пара Александра Жулина виртуально проигрывает в районе балла-двух, зато в произвольной и по сумме в средних значениях разница доходит до пяти баллов. Панель арбитров не может не учесть такую диспозицию, так что Виктории и Никите придется на деле доказывать, что свои титулы они выиграли не случайно.

В битве за командный турнир нам могут помешать американцы

Помимо Пападакис и Сизерона вмешаться в разборки за медали в танцах планируют и американцы. У сборной США любопытная тактика — они не стали подчеркивать первый номер в своей сборной и дают равные шансы как Мэдисон Хаббел с Закари Донохью, так и Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом. Домашний этап «Гран-при» выиграли Хаббел с Донохью, за Чок/Бейтс — чемпионат Америки. Причем баллов судьи обеим парам не жалели, и с такими оценками они могут рассчитывать на золото Пекина.

Естественно, от международных арбитров подобной щедрости ждать не стоит, но и еще одна медаль для России или победа французского дуэта, который доминировал много лет, Международному союзу конькобежцев (ISU) также не сильно интересна. От американцев требуются идеальные прокаты и ожидание любой помарки соперников. Их преимущество — в равной силе пар, а значит, в удвоенных шансах.

Еще важнее сильные танцевальные дуэты смотрятся в контексте командного турнира. В этих соревнованиях золото России вообще, похоже, сомнению не подвергают. А зря, ведь у США примерно равные с нами шансы. На наше женское одиночное они ответят своим мужским, а преимущество в спортивных парах покрывается танцами на льду.

Все чаще звучат предложения ради сохранения здоровья Кацалапова заявить на произвольный танец в команде Александру Степанову и Ивана Букина, только вот ранее они американские пары на крупных турнирах не побеждали. Более того, с учетом прогресса дуэта из Италии спортсменов из школы Ирины Жук и Александра Свинина может ждать и поражение в борьбе с ними. В Таллине россияне превзошли Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, хотя на Олимпиаде предпочтения судей могут измениться.

Проиграть могут даже Щербакова и Трусова — американкам или Сакомото

Любопытнее всего будет посмотреть на борьбу в парном катании. Изначально наши дуэты не были фаворитами в олимпийской гонке, и большинство экспертов ставили на Китай. Вэньцзин Суй и Цун Хань раз за разом обыгрывали российские пары, показывая одновременно как техничное, так и выразительное на эмоции и эстетике катание.

За последние полтора года многое изменилось, а главное — Тамара Москвина раскрыла Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Они — наша главная надежда, но все-таки на домашних Играх Суй/Хань сделают все для своей победы. Тем более к главному старту этих четырех лет они подготовили четверной подкрут. В команде Поднебесной есть и сильный второй дуэт, который будет сражаться за бронзу с нашими Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, а также Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

Гарантий победы нет даже у девушек. Сценарий, при котором одновременно и Камила Валиева, и Анна Щербакова с Александрой Трусовой уступают золото, кажется фантастическим, правда, с учетом фактора ежедневных тестов на ковид поверить можно и в него. А если серьезно, то пусть и не забрать первое место, но помешать организовать пьедестал мечты представители других сборных вполне могут. Прежде всего речь о японке Каори Сакомото, которая подошла к Играм в Пекине в отличной форме. Каори так и не овладела стабильными ультра-си, однако успешно исполняет контент с тройными, а также хорошо собирает оценки за непрыжковые элементы. Ее и раньше выделяли за навыки владения коньком, только первой скрипкой в Японии всегда была Рика Кихира. Перед Олимпиадой она самоустранилась, что в итоге и открыло дорогу к лидерству для Сакомото.

От ошибок не застрахована даже Валиева, только у нее слишком большой запас по баллам. А вот плохой день для Щербаковой или Трусовой и правда может открыть двери для Каори, ее подруге по сборной Вакабе Хигути (она прыгает тройной аксель с относительным успехом) или же кореянке Ю Ен с четверными и трикселем.

В деле и бельгийка Луна Хендрикс, уже пару раз покушавшаяся на владения учениц Этери Тутберидзе, а также американки Алиса Лью и Мэрайя Белл. Белл почти в 26 лет обрела вторую молодость, и ее медаль на Играх станет щелчком по носу всем адептам партии возрастного ценза. В конце концов, есть и сильные экс-россиянки, например Анастасия Губанова из сборной Грузии. Она боролась еще с Алиной Загитовой по юниорам и пусть окольными путями, но все же добралась до своей Олимпиады.