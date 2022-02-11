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«Великолепный Раф и великий Нэтан». Авторская колонка Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подвел итоги мужского турнира одиночников на Олимпиаде
Евгений Плющенко.
Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2022 ведет колонку для «СЭ».

Евгений Плющенко
Специально для «СЭ»

В мужском турнире одиночников интрига умерла уже после короткой программы. Юдзуру Ханю допустил обиднейшую ошибку, которая отбросила его аж на восьмое место. Юма Кагияма — молодой, энергичный, резкий, дерзкий. Но для борьбы за олимпийское золото пока сыроват. Сема Уно — тем более.

При таком раскладе дорога к титулу для Нэтана Чена была открыта. И он опередил всех, продемонстрировав феноменальный уровень катания. Еще недавно про него говорили — блестящий фигурист! Теперь можно смело добавлять — великий!

 
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Мне очень нравятся его переходы, шаги, техника прыжков. Скручивания, плотность группировки. Интерпретация образов. Нэтан не подкрадывается к прыжкам, а идет на них уверенно и решительно.

У него отличный тренер — великолепный Раф. Я о Рафаэле Арутюняне, который долго сотрудничал с Алексеем Николаевичем Мишиным. Многое перенял. Бросается в глаза, что с точки зрения техники Раф выстраивает работу так же, как Мишин.

Нэтан Чен. Фото Reuters
Нэтан Чен.
Фото Reuters

Конечно, здесь все зависит не только от тренера, но и от фигуриста. Его трудолюбия, мотивации, желания совершенствоваться. Нэтан в этом смысле образцовый спортсмен. Главное, психологически устойчивый. Даже если что-то не получается, на неудачах не зацикливается. Не паникует, не опускает рук. Продолжает пахать как ни в чем не бывало.

Вот у российских спортсменов другой менталитет. Проиграли — все, катастрофа! Кто-то сразу прекращает тренироваться, кто-то начинает искать виноватого. Часто им оказывается тренерский штаб. Причем подобное отношение идет со стороны как спортсмена, так и его родителей. Я уже сам с этим столкнулся...

За границей реакция более адекватная. Что-то не складывается? Не беда. Разобрали ошибки, сделали выводы — идем дальше. Возьмем того же Чена. В 2018-м на Олимпиаде в Пхенчхане он провалился. Но не стал бросаться в крайности. Наоборот, спокойно все проанализировал, начал больше доверять Рафу, тот, в свою очередь, подобрал к нему ключик. И вот результат.

У Чена колоссальный запас прочности. В арсенале все четверные прыжки. Но в следующем сезоне легко не будет. На подходе суперталант — 18-летний Илья Малинин, представляющий сборную США.

 

Мальчишка тоже прыгает все четверные, да еще исполняет уникальные каскады: четверной тулуп — четверной риттбергер и четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов. Запредельный уровень сложности! Но для юных фигуристов, мечтающих об олимпийской медали, это теперь ориентир.

Чен — потрясающий фигурист. Но в Пекине я болел за Юдзуру Ханю, с которым дружу много-много лет. Познакомились, когда ему было десять. Раньше я каждое лето проводил в Японии, катался в шоу. Юдзуру приходил на наши выступления, тренировки. Помню, попросил: «Я четверной лутц разучиваю. Посмотрите, пожалуйста». Что-то ему подсказал...

 
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Я очень хотел, чтобы в Пекине Ханю стал трехкратным олимпийским чемпионом. Это было реально. Помешали травмы, которые обрушились на него в последнее время. Все-таки десять лет на вершине бесследно не проходят. Организм-то не железный. Если бы не проблемы со здоровьем, не сомневаюсь, Юдзуру исполнил бы сейчас и четверной лутц, и четверной риттбергер.

В отсутствие этих прыжков, чтобы как-то добрать баллы, он пошел на риск и заявил в произвольную четверной аксель. На мой взгляд, это была ошибка, которая стоила Ханю бронзовой медали.

Юдзуру Ханю. Фото Reuters
Падение Юдзуру Ханю. Фото Reuters
Фото Reuters

Если прыжок не получается, ты к нему не готов, зачем же его в программу включать?! Ведь силы на четверной аксель тратишь огромные! Я-то знаю, с Мишиным когда-то тренировали этот прыжок...

Главное, Ханю он в принципе был не нужен! Сделай чистый прокат, два тулупа, один сальхов с тремя четверными, два тройных акселя — и будешь с бронзой. Уно-то в произвольной не блеснул.

Расстроил Ханю и в короткой программе, где был срыв на четверном сальхове. Никогда не видел у него такой ошибки. Сам он потом сказал в интервью: «Бабочка» на сальхове произошла из-за того, что угодил в ямку на льду».

Вполне возможно. И это самое обидное, так как при заходе на прыжок спортсмен должен видеть, где изрезан лед. Однажды на этапе «Гран-при» и я попал в след — тоже с выезда с четверного. На первом прыжке всегда контролируешь, нет ли ямки, дальше этот контроль невозможен, поскольку качество льда уже трудно оценить.

Евгений Семененко. Фото AFP
Евгений Семененко.
Фото AFP

Что касается российских фигуристов, то для них в Пекине все закончилось предсказуемо. В предыдущей колонке я отмечал, что для ребят попадание в шестерку уже будет большим успехом. Не случилось.

Лучший из наших — Евгений Семененко — финишировал восьмым. Его падение на тулупе глобально ни на что не повлияло. Ну, мог бы подняться на одну-две ступеньки выше, не более.

Марк Кондратюк в Пекине получил бесценный опыт. Золото в команднике — это прекрасно, но нужно расти, учить все четверные. Сальхова и тулупа уже недостаточно, надо усиливать контент.

Кто-то считает, что Марка после командного турнира на личный уже не хватило. Я понимаю — тяжело. Но в 18 лет можно спокойно откатать хоть десять произвольных!

 
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Между прочим, и Чен, и Ханю на тренировках перед важнейшими стартами прогоняют произвольные пять раз подряд! А наши, насколько мне известно, — максимум одну программу. Или катают ее по частям. Экономят силы. Но зачем? В последние годы наш вид спорта вышел на такой уровень сложности, что программы нужно накатывать и накатывать!

В общем, российским фигуристам пора прибавлять во всем. В катании, презентации, прыжках. Необходимо разучивать новые четверные, которые приносят высокие баллы, — лутц и флип. Плюс скольжение, интерпретация образов. Легкость! Прокат должен смотреться на одном дыхании, а не восприниматься как тяжелая, изнуряющая работа.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и -2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы

Олимпиада
Евгений Плющенко
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Нэтан Чен
Юдзуру Ханю
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