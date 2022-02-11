«Великолепный Раф и великий Нэтан». Авторская колонка Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2022 ведет колонку для «СЭ».

Евгений Плющенко

Специально для «СЭ»

В мужском турнире одиночников интрига умерла уже после короткой программы. Юдзуру Ханю допустил обиднейшую ошибку, которая отбросила его аж на восьмое место. Юма Кагияма — молодой, энергичный, резкий, дерзкий. Но для борьбы за олимпийское золото пока сыроват. Сема Уно — тем более.

При таком раскладе дорога к титулу для Нэтана Чена была открыта. И он опередил всех, продемонстрировав феноменальный уровень катания. Еще недавно про него говорили — блестящий фигурист! Теперь можно смело добавлять — великий!

Мне очень нравятся его переходы, шаги, техника прыжков. Скручивания, плотность группировки. Интерпретация образов. Нэтан не подкрадывается к прыжкам, а идет на них уверенно и решительно.

У него отличный тренер — великолепный Раф. Я о Рафаэле Арутюняне, который долго сотрудничал с Алексеем Николаевичем Мишиным. Многое перенял. Бросается в глаза, что с точки зрения техники Раф выстраивает работу так же, как Мишин.

Нэтан Чен. Фото Reuters

Конечно, здесь все зависит не только от тренера, но и от фигуриста. Его трудолюбия, мотивации, желания совершенствоваться. Нэтан в этом смысле образцовый спортсмен. Главное, психологически устойчивый. Даже если что-то не получается, на неудачах не зацикливается. Не паникует, не опускает рук. Продолжает пахать как ни в чем не бывало.

Вот у российских спортсменов другой менталитет. Проиграли — все, катастрофа! Кто-то сразу прекращает тренироваться, кто-то начинает искать виноватого. Часто им оказывается тренерский штаб. Причем подобное отношение идет со стороны как спортсмена, так и его родителей. Я уже сам с этим столкнулся...

За границей реакция более адекватная. Что-то не складывается? Не беда. Разобрали ошибки, сделали выводы — идем дальше. Возьмем того же Чена. В 2018-м на Олимпиаде в Пхенчхане он провалился. Но не стал бросаться в крайности. Наоборот, спокойно все проанализировал, начал больше доверять Рафу, тот, в свою очередь, подобрал к нему ключик. И вот результат.

У Чена колоссальный запас прочности. В арсенале все четверные прыжки. Но в следующем сезоне легко не будет. На подходе суперталант — 18-летний Илья Малинин, представляющий сборную США.

Мальчишка тоже прыгает все четверные, да еще исполняет уникальные каскады: четверной тулуп — четверной риттбергер и четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов. Запредельный уровень сложности! Но для юных фигуристов, мечтающих об олимпийской медали, это теперь ориентир.

Чен — потрясающий фигурист. Но в Пекине я болел за Юдзуру Ханю, с которым дружу много-много лет. Познакомились, когда ему было десять. Раньше я каждое лето проводил в Японии, катался в шоу. Юдзуру приходил на наши выступления, тренировки. Помню, попросил: «Я четверной лутц разучиваю. Посмотрите, пожалуйста». Что-то ему подсказал...

Я очень хотел, чтобы в Пекине Ханю стал трехкратным олимпийским чемпионом. Это было реально. Помешали травмы, которые обрушились на него в последнее время. Все-таки десять лет на вершине бесследно не проходят. Организм-то не железный. Если бы не проблемы со здоровьем, не сомневаюсь, Юдзуру исполнил бы сейчас и четверной лутц, и четверной риттбергер.

В отсутствие этих прыжков, чтобы как-то добрать баллы, он пошел на риск и заявил в произвольную четверной аксель. На мой взгляд, это была ошибка, которая стоила Ханю бронзовой медали.

Падение Юдзуру Ханю. Фото Reuters Фото Reuters

Если прыжок не получается, ты к нему не готов, зачем же его в программу включать?! Ведь силы на четверной аксель тратишь огромные! Я-то знаю, с Мишиным когда-то тренировали этот прыжок...

Главное, Ханю он в принципе был не нужен! Сделай чистый прокат, два тулупа, один сальхов с тремя четверными, два тройных акселя — и будешь с бронзой. Уно-то в произвольной не блеснул.

Расстроил Ханю и в короткой программе, где был срыв на четверном сальхове. Никогда не видел у него такой ошибки. Сам он потом сказал в интервью: «Бабочка» на сальхове произошла из-за того, что угодил в ямку на льду».

Вполне возможно. И это самое обидное, так как при заходе на прыжок спортсмен должен видеть, где изрезан лед. Однажды на этапе «Гран-при» и я попал в след — тоже с выезда с четверного. На первом прыжке всегда контролируешь, нет ли ямки, дальше этот контроль невозможен, поскольку качество льда уже трудно оценить.

Евгений Семененко. Фото AFP

Что касается российских фигуристов, то для них в Пекине все закончилось предсказуемо. В предыдущей колонке я отмечал, что для ребят попадание в шестерку уже будет большим успехом. Не случилось.

Лучший из наших — Евгений Семененко — финишировал восьмым. Его падение на тулупе глобально ни на что не повлияло. Ну, мог бы подняться на одну-две ступеньки выше, не более.

Марк Кондратюк в Пекине получил бесценный опыт. Золото в команднике — это прекрасно, но нужно расти, учить все четверные. Сальхова и тулупа уже недостаточно, надо усиливать контент.

Кто-то считает, что Марка после командного турнира на личный уже не хватило. Я понимаю — тяжело. Но в 18 лет можно спокойно откатать хоть десять произвольных!

Между прочим, и Чен, и Ханю на тренировках перед важнейшими стартами прогоняют произвольные пять раз подряд! А наши, насколько мне известно, — максимум одну программу. Или катают ее по частям. Экономят силы. Но зачем? В последние годы наш вид спорта вышел на такой уровень сложности, что программы нужно накатывать и накатывать!

В общем, российским фигуристам пора прибавлять во всем. В катании, презентации, прыжках. Необходимо разучивать новые четверные, которые приносят высокие баллы, — лутц и флип. Плюс скольжение, интерпретация образов. Легкость! Прокат должен смотреться на одном дыхании, а не восприниматься как тяжелая, изнуряющая работа.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и -2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы