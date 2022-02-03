Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2022 будет для «СЭ» вести авторские колонки. Сегодня — первая.

Евгений Плющенко

Специально для «СЭ»

Олимпиада еще не началась, но многие говорят, что это будут самые странные Игры в истории. Елена Вяльбе даже придумала формулировку: «Corona Games». Ситуация, безусловно, непростая, и все же не стоит сгущать краски.

Это не Corona Games. Это Олимпиада! Грандиозный праздник — несмотря ни на что.

Прекрасно понимаю, с какими трудностями сталкиваются в Пекине спортсмены и тренеры. Я прошел через это год назад на чемпионате мира в Стокгольме. «Пузырь», жесткие ковидные ограничения, бесконечные ПЦР-тесты... То же самое было в нынешнем сезоне на юниорских этапах «Гран-при».

Конечно, подобная атмосфера страшно давит психологически. Каждое утро идешь сдавать тест — и не знаешь, чего ожидать. Положительным он будет или отрицательным? Даже если нет никаких симптомов, это ничего не гарантирует.

Ну что ж поделаешь — время такое. Пандемия. А значит, спортсменам надо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Постоянно носить маски, перчатки, свести к минимуму любые контакты — даже в общении между собой. Мудро поступили руководители нашей хоккейной сборной, отправившие команду в Пекин отдельным бортом. Сейчас действительно не грех перестраховаться. Не понимаю тех, кто осуждает хоккеистов за желание лететь чартером. Наоборот, молодцы!

Я ведь на себе убедился, насколько опасен коронавирус. Весной 2020-го больше недели провел в реанимации. Было серьезное поражение легких. И почти все мои спортсмены переболели. Например, Соню Муравьеву ковид накрыл за две недели до юниорского чемпионата России. Сидела на карантине. Но потом все-таки вышла на лед, попала в тройку призеров и завоевала путевку на юниорский чемпионат мира. Просто герой!

Обычно говорят — побеждает сильнейший. Но если учитывать, что творится в Пекине с ПЦР-тестами, здесь нужно быть еще и везунчиком. Чтобы хотя бы до старта дойти...

Начинается Олимпиада с командного турнира фигуристов, где у нас заявлены первые номера в трех видах программы. Ждать сюрпризов в четвертом не стоит, хотя фамилию фигуристки, которая выступит 5 февраля, назовут только в пятницу. Думаю, выбор будет сделан в пользу Камилы Валиевой.

А вот кто выступит в произвольной программе, предсказать не берусь. Тут возможны любые варианты. Разве что в танцах расклад очевиден — из-за отсутствия в Пекине на данный момент Степановой и Букина. Меня это поразило. Жаль, что они пропускают командный турнир. Пара-то замечательная. Наверное, после Олимпиады узнаем, что им помешало.

Теперь в танцах нет альтернативы Синициной и Кацалапову. Не ставить же третью пару — Дэвис/Смолкин, которые на чемпионате Европы заняли седьмое место. Это несправедливо и незаслуженно! Я, кстати, не исключаю, что у нас и в других дисциплинах после короткой программы изменений не будет. По крайней мере, если первые номера откатают и произвольную, не удивлюсь. Но последнее слово, разумеется, за федерацией.

Мне кажется, нет смысла гадать, кого 6 и 7 февраля увидим на льду. Уверен в одном — первое место в команднике в любом случае не упустим. Состав у нас мощный, сбалансированный. Ребята умеют все. И кататься, и вращаться, и прыгать четверные. Главное — справиться с психологическим давлением.

От российских пар и одиночниц также жду золотых медалей. Причем в этих дисциплинах весь пьедестал может быть наш! Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов очень сильны. Их главный конкурент — китайский дуэт Суй/Хань. Ребята опытные, плюс не стоит забывать, в какой стране проходит Олимпиада. Хозяев за ушки могут немножко подтянуть. И тогда кто-то из наших окажется вне призовой тройки.

У девочек тоже все очевидно. Валиева — безоговорочный фаворит. Но это с одной стороны. А с другой, Олимпиада — такое соревнование, где может быть что угодно. Сюрпризы, казусы, курьезы. Сколько было примеров, когда фавориты внезапно оступались и победу праздновали те, от кого этого никто не ждал.

Вспоминаю свои первые Игры в Нагано. Я находился в блестящей форме. Но шлепнулся в короткой программе и улетел на четвертое место. Шансов на золото не осталось. Правда, фигурное катание с тех пор изменилось. Раньше с четвертого места невозможно было запрыгнуть на первое, а при нынешней системе судейства это вполне реально.

К чему веду? Если Камила дрогнет, золото, скорее всего, достанется Ане Щербаковой, которая стремительно набирает форму. Может выиграть и Саша Трусова — если исполнит свою мечту и сделает пять четверных, чего на официальных стартах ей пока не удавалось. Я желаю Саше удачи. Пусть у нее все получится!

В танцах вряд ли что-то помешает триумфу французского дуэта Пападакис/Сизерон. Ну, разве что начнут кататься на голове... Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин будут бороться за серебро и бронзу.

Вот у мужчин, к сожалению, все не столь радужно. Для Кондратюка, Мозалева и Семененко попадание в шестерку — предел мечтаний. Конкуренты не просто сильнее. Сегодня по уровню катания это другая лига! Имею в виду японцев Ханю, Уно, Кагияму, американцев Чена, Чжоу, Брауна, китайца Цзинь... При всем уважении к нашим ребятам рассчитывать на призовое место они смогут только в том случае, если у вышеперечисленных топчиков вдруг разом открутятся коньки.

Пекин и Пхенчхан в одном часовом поясе. Так что, как и четыре года назад, все олимпийские трансляции по фигурному катанию буду смотреть в прямом эфире. Не смущает, что делать это придется в пять утра. Завести будильник и проснуться в такую рань — не проблема. К тому же увиденное стоит лишних часов сна. Настоящие поклонники фигурного катания меня поймут.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и -2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы