Российские одиночники справились с задачей на Олимпиаду. Теперь нужно сохранить три квоты на ЧМ

В одиночном турнире Кондратюк, Семененко и Мозалев выступили в свою силу.

Олимпиада-2022. Фигурное катание.

Мужчины. Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) — 218,63

2. Юма Кагияма (Япония) — 201,93

3. Юдзуру Ханю (Япония) — 188,06 ...

9. Евгений Семененко (Россия) — 178,37 ...

14. Марк Кондратюк (Россия) — 162,71...

18. Андрей Мозалев (Россия) — 156,28...

Итог

1. Нэтан Чен (США) — 332,60

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05

3. Шома Уно (Япония) — 293,00

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21...

8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13...

15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82...

19. Андрей Мозалев (Россия) — 233,33

Восьмое место Евгения Семененко — это худший результат для российских одиночников на Олимпиадах. 15-я строчка Марка Кондратюка и 19-я Андрея Мозалева дополняют вроде бы безрадостную картину. Хуже на Играх, если брать новейшую историю после распада СССР, наши мужчины еще не выступали.

Четыре года назад в Пхенчхане Дмитрий Алиев стал седьмым, а Михаил Коляда — восьмым. При очень хорошем раскладе в Пекине могло бы быть повторение этого результата. Если бы уж совсем повезло, можно было бы заскочить в топ-6. Но на большее с тем контентом, каким располагают сегодня российские мужчины, рассчитывать невозможно. С двумя младшими четверными прыжками — тулупом и сальховом — рассчитывать на призы на мировом уровне можно было десять лет назад, но не сейчас. Если, конечно, вас зовут не Джейсон Браун и вам стабильно не насыпают 90+ баллов за компоненты. Но американец такой один. Из российских одиночников классными непрыжковыми элементами, пластикой и артистизмом выделяется только Коляда, которого судьи любят почти так же, как и Брауна. Но у него свои проблемы.

Главной задачей российских одиночников в Пекине было не завалить командный турнир

С другой стороны, если уж говорить о традициях, то в советский период отечественные фигуристы лишь три раза попадали в призы на Игры, ни разу не добравшись до золота. Первый титул случился уже после распада СССР, на Олимпиаде-1992, когда чемпионом в составе объединенной команды стал украинец Виктор Петренко. И только потом началась почти 20-летняя эпоха доминирования россиян, которые побеждали на четырех Играх подряд — с 1994 по 2006 год.

Да и вообще, главной задачей российских одиночников в Пекине было не завалить командный турнир. И они в лице Кондратюка блестяще с этим справились. Ведь случившееся в Пхенчхане-2018 еще не стерлось из памяти. Тогда Коляда грандиозно провалился в короткой программе, заняв только 8-е место, после чего сборной России пришлось отыгрываться и догонять конкурентов, а состав ставшей в итоге чемпионом Канады был заметно сильнее и ровнее, чем сейчас у США. На самого же Михаила обрушился хейт от всей страны, так что приводить его в чувство пришлось даже работающей с парами Нине Мозер.

Подобный сценарий мог бы запросто нарисоваться и в 2022-м. Очень легко представить, как любой из российских одиночников, приехавших в Пекин, срывает прыжки, дает двойные вместо тройных и недодерживает вращения, получая за них не четвертый, а, скажем, второй уровень — и в итоге улетает на седьмое-восьмое место в короткой программе и на последнее, пятое, в одиночной. Например, Кондратюк на этапе «Гран-при» в Сочи в декабре стал восьмым, проиграв в том числе таким людям, как канадец Роман Садовский и американец Кэмден Пулкинен, а также Морису Квителашвили и итальянцу Маттео Риццо.

Попадание Семененко в топ-8 — хороший результат

Но в командном турнире на Играх, в самый нужный момент, Кондратюк сделал все, что от него требовалось, как в короткой, так и в произвольной программе. Российские одиночники свою главную миссию на Олимпиаде-2022 выполнили. Да и в личных соревнованиях попадание Семененко в топ-8 — хороший результат.

Но у российских одиночников в этом сезоне есть еще одна задача: сохранить квоту в три участника на ЧМ-2023. И это не так просто, как кажется. Для ее решения нужно, чтобы на постолимпийском чемпионате мира, который пройдет с 21 по 27 марта во Франции, сумма двух лучших занятых нашими фигуристами мест была меньше или равна 13 (например, шестое и седьмое). А восьмое и 15-е место, как на Олимпиаде, — это минус одна квота.

Понятно, что на постолимпийский чемпионат мира приезжают далеко не все сильнейшие, а те фавориты, кто все же заявляется, они могут быть истощены морально и физически (вспомните пятое место Алины Загитовой на ЧМ-2018 спустя месяц после Пхенчхана). Но так и от наших одиночников можно ждать чего угодно. А сохранить три квоты, учитывая, что явного лидера в российском фигурном катании нет, было бы очень желательно.