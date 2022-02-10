Оценки американца Брауна вызывают огромные вопросы. Что ответит ISU?

Международная федерация должна определиться, в какую сторону двигать мужское одиночное: в направлении развития техники или эстетики с артистизмом.

Завершились соревнования мужчин-одиночников на Олимпиаде в Пекине. Золото взял американец Нэтан Чен, следом за ним — три лучших японских спортсмена, затем сильный фигурист из Южной Кореи Ча Чун Хван. А вот замыкает шестерку сильнейших еще один представитель США Джейсон Браун. Спортсмен обошел итальянца Даниэля Грассля, китайца Бояна Цзиня и нашего Евгения Семененко, хотя, в отличие от них, не исполнил ни одного четверного прыжка. Уступая техникой, Браун взял свое оценкой за компоненты, и российские комментаторы в шоке от такого решения судей. Особенно возмущает, что Джейсона взяли в сборную на Игры в обход собственных правил местной федерации и оставили дома спортсмена с уникальным набором прыжков — Илью Малинина.

Слуцкая и Журанков возмущались судейством на Олимпиаде в Пекине

Российские одиночники на этой Олимпиаде в личном турнире скорее в роли сторонних наблюдателей. Опытный Михаил Коляда не смог приехать в Пекин из-за коронавируса, а молодые Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко на дебютных Играх только набирались опыта и пытались понять, как бороться с самыми сильными парнями в мире. И в этой борьбе в России есть неоспоримый постулат: чтобы быть в числе претендентов на медали, нужно прыгать как можно больше четверных, причем это должны быть сложные квады, такие как лутц, флип, риттбергер или даже четверной аксель, как у Юдзуру Ханю. Если спортсмен даже не заходит на элементы в четыре оборота, он автоматически должен лишаться претензий на высокие места и быть выше тех, кто удачно исполнил прокат с четверными, не может. Правда, из раза в раз эту истину ломает американец Джейсон Браун.

Как сказали бы зумеры, Браун ломает систему. Он неоднократно уже набирал высокие баллы без сложных прыжков, но у нас удивляются его рекордным оценкам, как будто это случилось впервые. «Позор. Просто позор. Так нельзя. На шесть баллов компоненты выше, чем у Ханю», — сказала в эфире чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая. «Империя лжи под звездно-полосатым флагом», — выдал, пожалуй, одну из самых ярких на сегодняшний день цитат этой Олимпиады комментатор Андрей Журанков. И все же понять недовольство и удивление специалистов можно. Браун в Пекине показал девятый результат по технике и сразу второй — по компонентам. Итальянцу Грасслю, который выдал подряд риттбергер, флип и лутц, он уступил в технике 15 баллов, но компонентами выиграл 12, и за счет преимущества в короткой Джейсон талантливого европейца обошел, как и китайца Цзиня с идеальным четверным лутцем.

Высокие оценки Брауна — следствие несовершенства судейской системы

По базовой стоимости произвольная Брауна только 21-я среди 24 участников мужской произвольной. Сильнее технабор даже у мексиканца Донована Каррильо, который исполнял квад как в короткой, так и в произвольной. Из всех тридцати олимпийцев Пекина-2022 только четыре спортсмена даже не пробовали многооборотные прыжки. Никто, кроме Джейсона, не поднялся выше двадцатого места, а двое даже не пробились в произвольную программу. Так что высокие оценки Брауна и правда уникальны — подобных прецедентов мы практически не видим. Схожие по манере катания спортсмены, такие как латвиец Денис Васильевс, француз Кевин Аймо, итальянец Маттео Риццо, пробуют хотя бы по одному четверному, пусть и не всегда успешно. Периодически заходит на четверные и Браун — до 2018-го безуспешно бился с тулупом, до недавнего времени учил сальхов. Но ни одной успешной попытки на «плюсы» у него не было.

Так за счет чего побеждает Джейсон? Говорить о том, что его победы — это исключительно судейский беспредел, не совсем справедливо. Взять хотя бы произвольную Олимпиады — арбитры были очень близки в своих оценках, а когда случаются какие-то аномалии, то мы всегда видим выбивающиеся из общего мнения панели баллы. Современное фигурное катание — это не архаичная система 6,0, а сложная математика, в которой далеко не все очевидно. К примеру, отчаянная попытка Ханю зайти на четверной аксель имела мало смысла. В базе прыжок стоит 12,5 балла и оценивается примерно как рядовой уже лутц. Многое решают надбавки за качество исполнения элементов. Так, к слабой базе Браун получает едва ли не рекордные коэффициенты. Это легко объяснить тем, что прокат с тройными не требует от мужчины сверхусилий и позволяет каждый отдельный прыжок выполнить без малейших помарок.

До 2018 года роль четверных была гораздо существеннее

Четверные требуют совсем других физических кондиций, поэтому часто спортсмены допускают на квадах неточности. Они сказываются на GOE, и вот мы приходим к ситуации, когда идеальный тройной лутц стоит примерно столько же, сколько четверной с небольшим недокрутом и касанием льда при приземлении. То же самое можно сказать и о компонентах. Даже если не учитывать природные данные и творческий потенциал того или иного фигуриста, насыщенный сложными техническими элементами прокат требует невероятной концентрации и забирает очень много сил, которых на полноценное раскрытие образа уже не хватает. У того же Брауна все гораздо проще. Сэкономленные на откровенно бессмысленных (в его случае) попытках сделать четверной силы он направляет в хореографию и получает «десятки» за интерпретацию, композицию и перформанс. Со связками, общим качеством катания и вращениями проблем у него также нет — вот и складывается результат на уровне мирового топ-6.

Как с этим бороться? Радикальный вариант предложил спортивный агент Ари Закарян. «Если у фигуриста в арсенале нет четверного прыжка и он даже не идет на него, то надо вычитать 10-15 баллов от его итоговой суммы», — заявил он на эмоциях. Возможно, стоит вернуться к системе оценок времен Пхенчхана, когда мужчины исполняли на один прыжок больше, разрешалось чаще дублировать четверные и стоили многие квады дороже. До 2018 года к тому же базовая стоимость имела большее значение, чем сейчас, — ранее шкала градации оценок была от +3 до -3, сейчас она расширена до +5 и -5. Больший разброс — больше возможностей для спекуляций и субъективности. Стоит ли удивляться, что судьи лояльно относятся к атлету, ради которого не пустили на Олимпиаду вундеркинда Малинина? Илья прыгает каскады из четверных и выглядит как полный антипод Брауна. Осталось понять, в какую сторону ISU хочет двигать мужское одиночное: бурно развивать технику, эстетику и артистизм либо пытаться удерживать хрупкий баланс.