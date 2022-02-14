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Сегодня, 14:10

Познер о решении МОК не проводить церемонии награждения: «Бездарное и говорящее о слабости»

Познер высказался о решении МОК не проводить церемонию награждения командного турнира на Олимпиаде
Данил Алешин
Корреспондент
Владимир Познер.
Фото Global Look Press

Известный журналист Владимир Познер в разговоре с «СЭ» высказался о решении МОК не проводить церемонию награждения командного турнира на Олимпиаде в Пекине, а также личных соревнований, в случае если Камила Валиева окажется в призерах.

«Только что узнал о решении МОК не награждать команд-победительниц в фигурном катании. Решение, на мой взгляд, бездарное и говорящее о слабости и беспринципности МОК. Оставляю в стороне команду России, но в чем виноваты американцы и китайцы? Очевидно, МОК надеялся, что Валиеву снимут с соревнований, тогда можно было лишить и всю российскую команду первого места и вручить золото американской. Валиеву, однако, не сняли и, чтобы не вручить золото россиянам, решили не вручать никому ничего. Полнейший бред!» — сказал Познер «СЭ».

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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