В Кремле отказались комментировать отмену церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира Олимпиады-2022

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отмену церемонии награждения фигуристов в командном соревновании на Олимпиаде-2022.

«Это я не буду комментировать, вы понимаете, что речь идет о серьезной работе юристов и представителей нашего Российского олимпийского комитета с АДА и WADA. Эта работа продолжается, давайте не будем комментариями мешать этой работе», — продит слова Пескова РИА «Новости Спорт».

В командном турнире сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали. В составе команды выступали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

Ранее, 14 февраля, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине из-за расследования по делу допинг-пробы Валиевой.

В заявлении МОК также говорится, что, если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится. Также организация попросила ISU допустить 25 фигуристок в произвольную программу женщин на Олимпиаде из-за дела российской фигуристки.

В понедельние, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой, и фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Во вторник, 15 февраля, девушки представят короткие программы на олимпийском турнире. Начало — в 13.08 по московсокму времени. Произвольные программы запланированы на 17 февраля.