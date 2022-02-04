Загитова: «Сейчас еще девочки и пары откатают, и мы вообще будем первыми»
Загитова назвала второе место по итогам первого дня командного турнира Олимпиады хорошим результатом
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала итог первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
«Результат достаточно хороший. Сейчас еще девочки и пары откатают, и мы вообще будем первыми. У нас сильная команда. Вика с Никитой не без помарок, но хорошо откатали.
Видно было, как они волнуются. Но они один механизм сплоченный. Видно на фоне всех пар, что они очень классно друг с другом взаимодействуют. Это отражается на их выступлении", — сказала Загитова в эфире Первого канала".
После трех видов у России 26 очков и второе место. Лидирует команда США, у которой 28 очков.
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