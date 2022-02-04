Загитова: «Сейчас еще девочки и пары откатают, и мы вообще будем первыми»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала итог первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Результат достаточно хороший. Сейчас еще девочки и пары откатают, и мы вообще будем первыми. У нас сильная команда. Вика с Никитой не без помарок, но хорошо откатали.

Видно было, как они волнуются. Но они один механизм сплоченный. Видно на фоне всех пар, что они очень классно друг с другом взаимодействуют. Это отражается на их выступлении", — сказала Загитова в эфире Первого канала".

После трех видов у России 26 очков и второе место. Лидирует команда США, у которой 28 очков.