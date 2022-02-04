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Сегодня, 10:06

Загитова: «Сейчас еще девочки и пары откатают, и мы вообще будем первыми»

Загитова назвала второе место по итогам первого дня командного турнира Олимпиады хорошим результатом
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала итог первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Результат достаточно хороший. Сейчас еще девочки и пары откатают, и мы вообще будем первыми. У нас сильная команда. Вика с Никитой не без помарок, но хорошо откатали.

Видно было, как они волнуются. Но они один механизм сплоченный. Видно на фоне всех пар, что они очень классно друг с другом взаимодействуют. Это отражается на их выступлении", — сказала Загитова в эфире Первого канала".

После трех видов у России 26 очков и второе место. Лидирует команда США, у которой 28 очков.

Алина Загитова
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