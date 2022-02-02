Ягудин: «Теперь два раза должно повезти, и в фигурном катании, и на сдаче тестов»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал «СЭ» коронавирусные ограничения на Олимпиаде в Пекине.

— Можно сказать, что сборной России не повезло особенно из-за пика волны?

— Пик волны везде. И у нас резкий скачок цифр, во Франции под 400 тысяч заражений каждый день, насколько знаю. Наши спортсмены были в Красноярске, там тоже пытались сделать бесковидные пространства. Раньше говорили при приезде на соревнованиях: готов — не готов, а дальше повезет или нет, все равно был этот элемент. А теперь два раза должно повезти, и в фигурном катании, и на сдаче тестов.

— В контексте тестов часто говорят, что китайцы с помощью тестов будут выбивать конкурентов.

— Не верю. Понятно, в нашей жизни возможно абсолютно все. Но почти на 100 процентов уверен, что такого не будет.

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Сборную России по фигурному катанию на Играх-2022 представят:

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.