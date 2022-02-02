Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 14:20

Ягудин: «Теперь два раза должно повезти, и в фигурном катании, и на сдаче тестов»

Ягудин высказался о коронавирусных ограничениях на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал «СЭ» коронавирусные ограничения на Олимпиаде в Пекине.

— Можно сказать, что сборной России не повезло особенно из-за пика волны?
— Пик волны везде. И у нас резкий скачок цифр, во Франции под 400 тысяч заражений каждый день, насколько знаю. Наши спортсмены были в Красноярске, там тоже пытались сделать бесковидные пространства. Раньше говорили при приезде на соревнованиях: готов — не готов, а дальше повезет или нет, все равно был этот элемент. А теперь два раза должно повезти, и в фигурном катании, и на сдаче тестов.

— В контексте тестов часто говорят, что китайцы с помощью тестов будут выбивать конкурентов.
— Не верю. Понятно, в нашей жизни возможно абсолютно все. Но почти на 100 процентов уверен, что такого не будет.

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Сборную России по фигурному катанию на Играх-2022 представят:

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Алексей Ягудин
1
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Гендиректор WADA рассказал, сколько спортсменов агентство проверило перед Олимпиадой
Ни один российский фигурист не вышел на тренировку перед командным турниром Олимпиады
Стартовали соревнования зимней Олимпиады-2022 в Пекине
«Прогноз — произвольную в команднике будет катать Трусова. Щербакову надо поберечь». Илья Авербух — о Пекине-2022
«Это крепкая менеджерская работа!» Губерниев высказался о дополнительном рейсе в Пекин для сборной России по хоккею
Акинфеев пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глейхенгауз пропустил первую тренировку сборной на Олимпиаде в Пекине

Ягудин о внимании к российским фигуристкам в Пекине: «Девчонки привыкли»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости