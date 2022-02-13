Валиева получила 26-й стартовый номер на короткую программу Олимпиады-2022

Стали известны стартовые номера, под которыми выступят российские фигуристки в короткой программе личного турнира Олимпиады-2022.

Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова — 28-я, Анна Щербакова — 29-я.

13 февраля Валиева вышла на тренировку и отрабатывала короткую программу, уверенно выполнив тройной аксель, каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп.

Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Одиночный турнир у женщин стартует 15 февраля.