Тренер по фигурному катанию Елена Буянова сравнила российских фигуристов Марка Кондратюка и Михаила Коляду.

«Я не могу быть до конца объективна в этом вопросе, поскольку Кондратюк — наш фигурист, он вырос в ЦСКА, — приводит слова Буяновой RT. — Плюсы Кондратюка в сравнении с кем угодно для меня очевидны. Во-первых, результаты этого сезона говорят сами за себя. Во-вторых, Марк — очень эмоциональный фигурист. Его окрыленность после победы на чемпионате Европы сыграет в его пользу. А главное — он очень командный человек. Но Коляда — это большая потеря».

По мнению тренера, Коляде всегда было сложнее, чем другим фигуристам.

«Михаил глубоко ответственный человек, принимает на себя очень много и очень сильно внутри все это переживает. Такой стопроцентный питерец. Если бы Коляда относился ко всему более спокойно, ему бы это помогло», — сказала она.

Напомним, что Коляда выбыл из состава сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.