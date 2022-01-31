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Сегодня, 10:29

Буянова: «Плюсы Кондратюка для меня очевидны. Но Коляда — это большая потеря»

Буянова рассказала, в чем преимущество Кондратюка над Колядой
Карен Саркисян
Корреспондент

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова сравнила российских фигуристов Марка Кондратюка и Михаила Коляду.

«Я не могу быть до конца объективна в этом вопросе, поскольку Кондратюк — наш фигурист, он вырос в ЦСКА, — приводит слова Буяновой RT. — Плюсы Кондратюка в сравнении с кем угодно для меня очевидны. Во-первых, результаты этого сезона говорят сами за себя. Во-вторых, Марк — очень эмоциональный фигурист. Его окрыленность после победы на чемпионате Европы сыграет в его пользу. А главное — он очень командный человек. Но Коляда — это большая потеря».

По мнению тренера, Коляде всегда было сложнее, чем другим фигуристам.

«Михаил глубоко ответственный человек, принимает на себя очень много и очень сильно внутри все это переживает. Такой стопроцентный питерец. Если бы Коляда относился ко всему более спокойно, ему бы это помогло», — сказала она.

Напомним, что Коляда выбыл из состава сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/955351-buyanova-kondratyuk-kolyada
Фигурное катание
Олимпиада
Михаил Коляда
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