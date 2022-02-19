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Сегодня, 11:55

Тутберидзе не стала наблюдать за тренировкой Щербаковой и Трусовой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.
Фото Reuters

Тренер Этери Тутберидзе пропустила тренировку российских фигуристок перед показательными выступлениями в Пекине. У бортика сопровождает фигуристок хореограф группы Даниил Глейхенгауз, передает корреспондент «СЭ». Тутберидзе присутствовала на катке перед тренировкой, но не присутствовала на выступлениях.

Трусова и Щербакова исполнили на тренировке по несколько каскадов с четверными, несмотря на показательный характер выступлений. Александра несколько раз жестко упала.

Показательные выступления фигуристов состоятся завтра, 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Этери Тутберидзе
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