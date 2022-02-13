Трусова впервые откатала без ошибок произвольную программу на тренировке на Олимпиаде

Трусова впервые без ошибок откатала произвольную программу на тренировке на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова провела очередную тренировку на олимпийском тренировочном катке в Пекине, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Россиянка тренировала произвольную программу и впервые исполнила ее без ошибок на олимпийском льду.

В ходе тренировки она исполняла четверные флип, сальхов, тулуп, каскад двойной аксель+тройной тулуп, четверной лутц (с помаркой на выезде), каскад четверной лутц+ойлер+тройной сальхов и каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Короткие программы одиночниц на Олимпиаде стартуют 15 февраля. Игры в Пекине завершатся 20 февраля.