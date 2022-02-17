Познер высказался о прокате Валиевой на Олимпиаде: «МОК и ВАДА должно быть стыдно»

Известный журналист Владимир Познер в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выступление фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Мне Валиеву очень жаль. Конечно, вся эта история с ВАДА и МОК ее сломила. И это, на мой взгляд, доказательство того, что не надо детей посылать на ОИ, на чемпионаты мира и так далее, — считает Познер. — Детская психика куда более хрупкая, чем взрослая. Вся это история постыдна, официальным лицам МОК и ВАДА должно быть стыдно, не говоря о многих журналистах, говоривших и писавших совершенно омерзительные вещи.

Дай бог, чтобы Валиева оправилась от этого удара. Вся эта история испортила впечатление от этих Игр. К огромному сожалению, с каждым последующим циклом Олимпиады становятся все более политизированными. Жаль».

Ранее, 17 февраля, россиянка Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании Игр-2022. Александра Трусова стала второй, а Камила Валиева — четвертой.