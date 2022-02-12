Синицина и Кацалапов поддержали Камилу Валиеву

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов высказались о переносе награждения командного турнира из-за дела Камилы Валиевой.

Кацалапов: — Конечно, волнение есть, ситуация вокруг, ее все обсуждают, зайдешь в Instagram, там везде она. Просто постарались думать о хорошем, что бы ни происходило вокруг, нам все равно кататься.

Синицина: — Мы и лично ей сказали слова поддержки, мы ее очень любим.

Кацалапов: — Камила, держись, верь в лучшее, все будет замечательно.

После ритм-танца россияне идут вторыми с результатом 88,85 балла, отставая на два балла от французов Пападакис/Сизерона.