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Сегодня, 17:46

Синицина и Кацалапов поддержали Камилу Валиеву

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов высказались о переносе награждения командного турнира из-за дела Камилы Валиевой.

Кацалапов: — Конечно, волнение есть, ситуация вокруг, ее все обсуждают, зайдешь в Instagram, там везде она. Просто постарались думать о хорошем, что бы ни происходило вокруг, нам все равно кататься.

Синицина: — Мы и лично ей сказали слова поддержки, мы ее очень любим.

Кацалапов: — Камила, держись, верь в лучшее, все будет замечательно.

После ритм-танца россияне идут вторыми с результатом 88,85 балла, отставая на два балла от французов Пападакис/Сизерона.

Виктория Синицина
Камила Валиева
Никита Кацалапов
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