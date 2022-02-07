Тарпищев отреагировал на победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе сборной России по фигурному катанию в командном турнире.

«Комментарий о фигурном катании? О да, я такой специалист. (смеется) Валиева, конечно, на голову сильнее и по эстетике, и по сложности элементов. Поэтому у нас вообще команда ровная. Валиева на фоне их всех — королева! Было ли скучно? Нет, самое приятное, что мы доминируем. Валиева выигрывает всем, элементы не забивают хореографию, композиционно все здорово.

Замены — тренерский вопрос, если спортсмены хотят, тренеры не должны идти на поводу у спортсмена. Зачем менять что-то, если все хорошо? Мы также на Кубке Дэвиса меняем, только если есть проблемы», — сказал Тарпищев.

Сборная России выиграла золото командного турнира, набрав в итоге 74 очка. Камила Валиева прыгнула два четверных прыжка, сольный тройной аксель и выиграла произвольную программу, набрав 178,92 балла.