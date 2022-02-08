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Сегодня, 00:15

Соловьев высмеял канадскую журналистку за слова об исключении фигурного катания из программы Игр

Микеле Антонов
Владимир Соловьев.

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на призыв канадской журналистки убрать фигурное катание из программы Олимпиады из-за доминирования России.

— Она просто смешная. Но высказалась эта дама не только против нас. Там был выпад и в сторону норвежцев — дисквалифицировать скандинавов из тех видов спорта, где они на первых местах. Но, думаю, корреспондентка просто шутила. Потому что если предположить обратное, тогда следующим шагом должен стать запрет канадским журналистам на освещение спортивных событий в связи с тем, что самые глупые комментарии идут от них, — сказал Соловьев.

7 февраля журналистка Сара Дженкинс из Канады в своей социальной сети призвала исключить из программы зимней Олимпиады фигурное катание из-за доминирования российских спортсменов, конькобежный спорт — из-за доминирования Нидерландов, бобслей — из-за Германии, лыжные гонки — из-за Норвегии.

Накануне сборная ОКР победила в командном турнире по фигурному катанию.

Командный турнир по&nbsp;фигурному катанию. Сборные Японии, России и&nbsp;Украины. «Несчастных украинских спортсменов жалко». Соловьев — о провокациях против россиян, норвежских астматиках и канадских хоккеистках

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Владимир Соловьев
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