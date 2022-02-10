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Сегодня, 07:32

Слуцкая: «Прыжки у Семененко были четкие, но первая ошибка...»

Сергей Разин
корреспондент
Евгений Семененко.
Фото Reuters

Двукратная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Евгения Семененко в произвольной программе Олимпиады-2022.

«Заставил нас понервничать. Он боролся до самого конца. Прыжки были четкие, но первая ошибка... Если честно, то просто умница. Один из сильнейших наших спортсменов. Прекрасный сальхов, четкое приземление без вопросов. Надеюсь, после этого проката Женя заставит судей смотреть на себя не как на начинающего», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия 1».

Семененко упал с четверного тулупа, затем прыгнул четверной сальхов, четверной тулуп+тройной тулуп, тройной флип+двойной тулуп, каскад тройной аксель+ойлер+тройной сальхов, тройной аксель, тройной риттбергер. За прокат он получил 178,37 балла.

Олимпиада
Евгений Семененко
Ирина Слуцкая
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