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Сегодня, 07:31

Ханю попытался первым в истории исполнить четверной аксель на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент
Юдзуру Ханю.
Фото Reuters

Японский фигурист Юдзуру Ханю выступил с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Он стал первым фигуристом в истории, который предпринял попытку исполнить сложнейший прыжок — четверной аксель, но не смог успешно его приземлить.

Также в прокате японец упал с четверного сальхова.

За прокат он получил 188,06 балла. По сумме баллов Ханю набрал 283,21 балла и на данный момент занимает первое промежуточное место.

Ранее 27-летний Ханю уже пытался исполнить четверной аксель. На чемпионате Японии он зашел на него первым элементом, но выехал на две ноги с недокрутом в пол-оборота.

Фигурное катание
Олимпиада
Юдзуру Ханю
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