Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн ритм-танцев дуэтов в командном турнире
В рамках первого соревновательного дня танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами. Начало — 6:41 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».
Порядок выступлений
Первая разминка
1. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 68,99
2. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 66,54
3. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 64.60
4. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 64,08
5. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 63,21
Вторая разминка
6. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай)
7. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)
8. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
9. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
10. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 7.48
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