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Сегодня, 07:15

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн ритм-танцев дуэтов в командном турнире

Синицина и Кацалапов представят короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В рамках первого соревновательного дня танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами. Начало — 6:41 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 68,99

2. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 66,54

3. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 64.60

4. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 64,08

5. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 63,21

Вторая разминка

6. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай)

7. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)

8. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)

9. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

10. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 7.48

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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