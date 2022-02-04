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Сегодня, 06:52

Натан Чен: «Будем бороться за золото. Здесь большая конкуренция, но мы постараемся»

Натан Чен после своего проката заявил, что нацелен на золото в командном турнире Олимпиады
Сергей Федоров
Корреспондент

Американский фигурист Натан Чен, ставший первым в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине, отметил, что нацелен на золотые медали.

«Будем бороться за золото. Здесь большая конкуренция, но мы постараемся. Арена в Пекине — особенное место. Вообще я наслаждаюсь пребыванием здесь. Мне нравится еда, быт, люди и все остальное», — отметил Чен.

Напомним, 22-летний фигурист набрал 111,71 балла. Второе место у японца Шомы Уно (105,46), замкнул тройку россиянин Марк Кондратюк (95,81).

Кондратюк принес сборной России 8 очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачете.

Следующим по расписанию в командных соревнованиях пройдут танцы на льду (ритм-танец). Россию представит пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Начало выступлений в 6:35 мск.

Натан Чен
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