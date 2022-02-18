Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от церемонии награждения на Олимпиаде в Пекине.

«Медаль очень тяжелая. Легла спать в девять утра на пару часов. Чувствую себя нормально. Осознания нет. Состояние без лишних мыслей. Удалось побыть одной. В голове никаких мыслей — пустота и радость. Когда появятся — не знаю. Хочу первым делом увидеться с родными и близкими. Они звонили, писали и переживали. Потратили больше нервов, чем я. Хочу поблагодарить за переживания во время соревнований и всей моей карьеры.



Виделись с Этери Георгиевной перед награждением. Я ее поблагодарила, она меня поздравила. Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было драмы. Сама не готова была радоваться. Как будто закончились все эмоции. Не расстроилась, не стеснялась радоваться, просто закончились эмоции. Просто потеряла их», — сказала Щербакова после награждения.

Вчера, 17 февраля, Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Серебряный призер — еще одна россиянка, Александра Трусова, бронза — у японки Каори Сакамото.

Сегодня, 18 февраля, в Пекине состоялась церемония награждения фигуристок.