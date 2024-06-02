Не обмен, а издевательство. ЦСКА забрал ведущего форварда «Салавата Юлаева»

Белорусский нападающий Иван Дроздов продолжит карьеру в армейском клубе.

Случилось то, о чем говорили с начала мая. «Салават Юлаев» потерял своего ведущего форварда Ивана Дроздова. Формально это обмен с ЦСКА. Московский клуб дал не только трех молодых хоккеистов, но и 50 миллионов рублей. Но все же понимают, что в нормальной ситуации ни один клуб не пошел бы на такую сделку.

Конечно, корни трансфера между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА не имеют отношения к спорту, а лежат в совершенно другой плоскости. Для этого надо углубляться в политику, экономику, чего делать совершенно не хочется. Просто запомните — армейский клуб с некоторых пор может взять любого игрока из уфимского клуба, и последний ничего с этим сделать не сможет.

Отметим, правда, что ЦСКА редко пользуется такой уникальной возможностью. Сразу вспоминается история с Кириллом Капризовым, но ведь это произошло в 2017 году, с тех пор были какие-то слухи, разговоры, но никогда не доходило до конкретики. Иван Дроздов — лишь второй случай, когда армейцы воспользовались своим правом.

Фото ХК «Салават Юлаев»

Но и этот переход сильно бьет по уфимскому клубу. Иван — лидер нынешнего «Салавата Юлаева». Да, уфимцы оставили в своих рядах Сашу Хмелевски, эта сделка радует болельщиков, тем более что американский легионер мог продолжить карьеру у себя дома. Но если бы Саша остался в НХЛ (а он хотел попробовать свои силы), то эту потерю перенесли бы легче, чем уход Ивана.

Потому что в прошлом сезоне именно Дроздов был лучшим в составе «Салавата Юлаева». Он, пожалуй, единственный, к кому не было претензий весь чемпионат, включая плей-офф. 24 заброшенные шайбы в регулярке, 24 передачи. Иван набирал очки в четырех из пяти матчей в серии против «Трактора», когда многие другие хоккеисты погасли. Не слишком доверяю продвинутой статистике, которую иногда публикуют. Но, по ощущением, именно от Дроздова исходила основная опасность на льду. Нападающий всегда был заметен.

Иван не легионер, белорусский паспорт не делает его иностранцем, и вокруг такого хоккеиста можно строить команду. В ЦСКА тоже не дураки сидят. Дроздов — это первое звено, важно подобрать ему правильного центра. Это либо Константин Окулов, либо Владислав Каменев. Тут уж будет конкуренция среди последних, кто получит такого крайнего, который обладает большой скоростью и умением реализовывать моменты.

Фото ХК «Салават Юлаев»

В свое время «Спартак» продал Ивана, пожадничав с зарплатой. Дроздов уехал в Уфу за те же 50 миллионов рублей, плюс красно-белые получили права на Александра Пашина, который только-только подписал контракт новичка с «Каролиной». Если когда-нибудь кто-нибудь назовет топ-5 худших сделок красно-белых в истории, то этот трейд будет на самом верху.

Но нынешняя компенсация со стороны ЦСКА не выдерживает никакой критики. В свое время Кирилла Капризова продали не только за 80 миллионов, но и за обещание от спонсора поднять бюджет клуба (это было выполнено). Сейчас же дали лишь трех молодых игроков, чьи перспективы весьма туманны.

Да, среди новичков уфимского клуба есть Максим Великов. Два года назад он считался очень крутым, год назад — подающим надежды. После этого сезона по перспективам Максима много вопросов. Я, например, как только приходил на матчи МХЛ «Красной Армии», так сразу интересовался у тренера, что происходит с форвардом. Сам Великов сетовал на травмы, а тренеры намекали на определенные психологические проблемы.

Но Максим сейчас не готов даже «Торосу» помочь. Защитники Родионов и Агафонов вряд ли станут лидерами даже «Толпара», хотя Алексей Родионов очень неплох. Высокий, с мозгами, только «сырой». Он же 2006 года рождения.

Это не компенсация, а издевательство. Надеемся, что бюджет уфимскому клубу поднимут. Или хотя бы вернут на тот уровень, что был после переезда Капризова.