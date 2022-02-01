«Зимняя Олимпиада в Пекине-2022». Трусова выложила фото из Олимпийской деревни
Александра Трусова сообщила о прилете в Пекин на Олимпиаду
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram опубликовала фотографии из Олимпийской деревни в Пекине. Команда сегодня, 1 февраля, прилетела в Китай.
«Зимняя Олимпиада в Пекине-2022», — подписала она фотографии.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире.
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