«Зимняя Олимпиада в Пекине-2022». Трусова выложила фото из Олимпийской деревни

Александра Трусова сообщила о прилете в Пекин на Олимпиаду

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram опубликовала фотографии из Олимпийской деревни в Пекине. Команда сегодня, 1 февраля, прилетела в Китай.

«Зимняя Олимпиада в Пекине-2022», — подписала она фотографии.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине