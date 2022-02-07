Болельщики атакуют китайскую одиночницу из-за падения в короткой программе

Китайская фигуристка Чжу И подверглась нападкам в социальной сети Weibo после неудачного выступления в короткой программе командного турнира.

19-летняя спортсменка родилась и выросла в США под именем Беверли Чжу, но с 2018 года выступает за свою историческую родину. В короткой программе одиночница упала в самом начале проката, и затем ее выступление просто развалилось. Итогом стало последнее место среди десяти участниц и минимальное количество очков в копилку сборной — Китай попал в финальную пятерку только по дополнительным показателям.

Дальнейшие события очень напоминали то, что случилось в России после падений Михаила Коляды в олимпийском командном турнире в Пхенчхане-2018. Болельщики начали критиковать решение выставить на командник Чжу И вместо другой китайской одиночницы — Чен Хунъи. Хэштег #ZhuYiFellOver (Чжу И падает) набрал в сети Weibo более 230 миллионов просмотров, после чего был удален как неэтичный. При этом остался доступен другой хэштег — #ZhuYiMessedUp (Чжу И облажалась) — он набрал более 80 миллионов кликов. Досталось даже отцу спортсменки Чжу Сунчуню, который является известным специалистом в области искусственного интеллекта и занимает в Китае важный пост. «Поздравляем сборную Китая по фигурному катанию с огромным прорывом в компьютерной сфере», — жестко пошутил один из фанатов.