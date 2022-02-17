Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:29

Кацалапов: «Сегодня Щербакова выдала свой прокат жизни»

Кацалапов оценил выступление Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Никита Кацалапов оценил выступление Александры Трусовой в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Саша сделала исторический прокат, суперсложный контент. Безумно рад. Мы с Викой еще в короткой программе отметили, насколько она прибавила в катании, чего, наверно, многие ждали от нее. Это было очень круто, мы очень рады за Сашу и за Анечку, которая сегодня, наверно, выдала свой прокат жизни. Наши девчонки — супермолодцы, мы ими гордимся. Они огромные мотиваторы для всего мира, не только для наших российских болельщиков. Могу сказать еще одно, это только для наших русских болельщиков, я видел своими глазами, как после предпоследней разминки уходили американские болельщики с трибун.

— Ты имеешь в виду делегацию?

— Болельщики, спортсмены уходили. Потому что не может никто, они все боятся нас. У нас очень сильная сборная команда.

— Что можете сказать фанатам Трусовой, которые будут спрашивать: «А почему Саша без золота»?

— Я не знаю, что им сказать, потому что Саша каталась супердостойно. Всему свое время. Не мы здесь с вами судьи. Судьи сидят там, поэтому им виднее как-то помарки, какие-то плюсы. Видимо, не хватило чего-то. Но девчонки катались блестяще.

В произвольной программе Трусова получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и выиграла серебро.

Анна Щербакова получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль.

Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Никита Кацалапов
0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, Трусова - вторая, Валиева - без медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Щербакова: «Я ничего не поняла еще, поэтому очень спокойна. Испытала невероятное счастье от проката»
Анна Щербакова: видео произвольной программы на Олимпиаде-2022
Загитова, Медведева и Мамун поддерживали Трусову с персональным флагом
Перестаньте ругать формат Олимпиады! Он поможет популяризации хоккея в мире
Тарасова надеется, что Трусова продолжит выступать в фигурном катании
В «Самбо-70» отреагировали на эмоции Трусовой после произвольной программы на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме отреагировали на выступление российских фигуристок на Олимпиаде

«Ну что ты так отпустила-то все?» Что сказала Тутберидзе Валиевой после произвольной программы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости